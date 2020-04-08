Мины из США и самодельные бомбы: схрон боевиков найден в Идлибе

Боеприпасы уничтожили на месте

В провинции Идлиб сирийские военные обнаружили большой склад боеприпасов, брошенных террористами во время отступления. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Правительственная армия освободила этот район около месяца назад. Тогда же к работе приступили сапёры. В подвалах домов, в колодцах и прямо на улицах они до сих пор находят спрятанные боевиками взрывные устройства. Большая часть боеприпасов изготовлена в западных странах, в основном в США, но, кроме этого, радикалы наладили и местное производство - военные в одном из бункеров обнаружили мини-завод, где собирали "пояса смертников".

Найденный арсенал не стали вывозить. Сапёры уничтожили его управляемым взрывом прямо на месте.

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