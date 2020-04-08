"Зуб будем вставлять новый": Никас Сафронов пострадал в аварии в Москве

ДТП случилось в день его рождения

Художник Никас Сафронов попал в аварию в ночь на среду, 8 апреля, на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве.

Художник вместе с братом направлялся в магазин на автомобиле Porsche. Около 01:40 они встали на светофоре. Сзади в них врезалась машина, в которую влетел автомобиль такси.

Никас Сафронов рассказал Mash, что таксист, ставший виновником ДТП, заснул за рулем. "Такое бывает, люди устают", - сказал художник на месте аварии.

"Губу разбил, зуб разбил. Немного башка побаливает, а так ничего страшного. Зуб будем вставлять новый", - рассказал Сафронов о своих травмах.

В разговоре со "Звездой" художник также сообщил, что повредил палец, который после аварии не сгибается. По его словам, у брат сотрясение мозга, но от госпитализации он отказался.

Кроме того, травмы получила девушка, в чью машину врезалось такси. Пострадавшую увезли в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Отметим, что 8 апреля Никасу Сафронову исполнилось 64 года.

В сентябре прошлого года Сафронов попал в аварию на подъезде к подмосковной Барвихе. В его иномарку врезалась легковушка.

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