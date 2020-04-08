В Нидерландах пропали 7 тысяч школьников

Они и их родители не выходят на связь

Порядка семи тысяч школьников перестали выходить на связь в Нидерландах во время пандемии коронавируса.

Школы и муниципалитеты не могут связаться с ребенком или его родителями, чтобы организовать дистанционное обучение, пишет агентство Regnum. В стране действует жесткий карантин, поэтому все школьники обязаны учиться онлайн.

Как сообщает источнике агентства, большинство из "пропавших " детей растут в неблагополучных семьях и находятся в сложных домашних условиях.

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