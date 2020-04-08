Трамп назвал неверными все действия ВОЗ по борьбе с коронавирусом

Президент США пригрозил сократить финансирование организации

Российские военные врачи приступили к работе во временном госпитале в Бергамо. Переоборудованное здание выставочного центра рассчитано на 150 пациентов. Круглосуточный прием российские и итальянские медики ведут совместно. Всего сформировано 8 бригад. Первой провинцией, куда в самом начале миссии прибыли наши специалисты, была Ломбардия, теперь за помощью обратилась ещё одна область - Пьемонт. Этот регион сейчас на третьем месте в Италии по распространению коронавируса.

Мировым лидером по количеству заболевших остаются США, передает "ТВ Центр". Минувшие сутки стали самыми тяжёлыми в стране, скончалось рекордное число инфицированных - 1736 человек. Дональд Трамп обрушился с критикой на Всемирную организацию здравоохранения. По его словам, предупредить об опасности ВОЗ должна была намного раньше.

"На протяжении многих лет мы финансировали ВОЗ, тратя примерно 58 миллионов долларов в год. Настала пора разобраться с этим. Потому что я думаю, что каждый шаг, который они сделали, всё, что они сказали, оказалось неверным. Все их действия всегда были на руку Китаю", - заявил Трамп.

Тем временем, во вторник в Китае разблокировали выезд из Уханя. После 76 дней изоляции там заработал аэропорт. Но власти КНР подчёркивают - снятие транспортной блокады не означает полной победы над коронавирусом.

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