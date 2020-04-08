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В России подсчитали размер "финансовой подушки"

08:38
  • среда
  • 08 апреля 2020

Счет идет на триллионы

В России государственные запасы ликвидности составляют не менее 18 триллионов рублей.
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Подсчеты были сделаны 1 марта, то есть еще до нефтяного кризиса. Эти деньги - так называемая финансовая подушка безопасности, которая включает в себя рублевые и валютные депозиты федеральных (15,3 триллиона рублей) и региональных властей (2,4 триллиона рублей). Итого общая сумма накоплений - 17,7 триллиона рублей.

Как сообщает РБК, основные накопления Минфин сделал еще в начале 2020 года, вложив их в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Однако из-за коронавируса и выхода из сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти часть резервов ФНБ пришлось расконсервировать.

Замедление российской экономики происходит на фоне пандемии коронавируса и падении цен на нефть. Котировки рухнули 6 марта после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении.

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