Вакцина с наночипами: конспирологи раскрыли всю "правду" о COVID-19

Новая порция фейков!

Системы связи пятого поколения распространяют коронавирус, человечеству тайно готовят вакцину с наночипами, для тотального контроля за населением…

Психоз вокруг эпидемии приобрел высокотехнологический оттенок. В Британии начали поджигать вышки с системами 5G. За минувшую неделю там подожгли три мачты связи.

Страх перед Китаем? Да что вы! Здесь без русских не обошлось. Guardian аккуратно вплетает в свою статью информацию из New York Times от прошлого года – уже тогда некие пропагандистские каналы Москвы выдвигали теории о том, что 5G приводит к раку головного мозга, бесплодию, болезни Альцгеймера, аутизму. Каналы не названы, "хайли лайкли", как водится у наших коллег.

В Британии разыгрывают уже известный фейк на новый лад. В конце марта в Facebook, Instagram и YouTube 28 тысяч раз было опубликовано видео с пояснением - в Китае люди опрокидывают вышку 5G из-за из опасений, что она вызывает коронавирус. На самом деле видео было снято в Гонконге во время акции протеста в августе 2019 года. За несколько месяцев до первого случая заражения коронавирусом в Ухане. Фейк чистой воды.

В понедельник на YouTube появился специалист по теории заговоров Дэвид Айк. Два часа вещал, как развитие 5G приведет к тому, что человеческая жизнь вообще закончится, надо срочно принимать решение. Заодно на чистую воду был выведен Билл Гейтс, спонсирующий создание вакцины. В нее будут включены "нанотехнологические микрочипы", которые позволят контролировать человека. Так что, заявил специалист по заговорам, по Гейтсу тюрьма плачет.

Кто-нибудь из этих специалистов вообще удосужился прочитать хотя бы короткое объяснение в интернете, что такое 5G? Но журналисты из Guardian убеждены, что мачты связи 5-го поколения еще будут гореть. Но в действительности все не так как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"