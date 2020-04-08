У россиян участились проблемы с пищеварением из-за питания на карантине

39% респондентов питаются неправильно

14% россиян, которые перешли на удаленную работу из-за пандемии коронавируса, пожаловались на проблемы со здоровьем из-за неправильного питания.

Как пишут "Известия" со ссылкой на HH.ru, 63% участника опроса изменили свой рацион после перехода на "удаленку". 39% опрошенных признались, что питаются неправильно.

Как оказалось, 93% россиян во время карантина готовят еду сами, 11% из них иногда заказывают еду из кафе и ресторанов. 16% сказали, что порой покупают готовые блюда в магазинах.

По данным маркетингового агентства DSM Group, в марте граждане стали чаще приобретать средства для лечения гастрита и других проблем желудочно-кишечного тракта. Повышенный спрос на эти препараты сохраняется до сих пор.

Тем временем россияне начали чаще обращаться к врачам с жалобами на проблемы, вызванные неправильным питанием. "Сейчас доля таких жалоб в некоторые дни достигает 20% всех звонков, а до карантина их было около 7%", - рассказали в одном частном медицинском сервисе.

По одной из версий, многие россияне переживают стресс в условиях самоизоляции. Тревога повышает уровень гормона кортизола, из-за чего людям хочется съесть соленого, жирного или сладкого.

Интересно, что с момента начала карантина интернет-магазины фиксируют рост спроса на хлебопечки и ингредиенты для выпечки.

"Хроническое переедание на фоне сниженной физической активности неизбежно приведет к набору жира и прогрессированию ожирения, - предупредил "надомников" врач-эндокринолог, нутрициолог Алексей Калинчев. - Это грозит рядом осложнений. Речь идет о гипертонии, атеросклерозе, инфаркте миокарда, сахарном диабете, онкологии, желче- и мочекаменной болезнях и прочих напастях "сытой жизни".

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