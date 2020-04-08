Двое погибших: подробности обрушения жилого дома в Нижегородской области

Дом больше не пригоден для проживания

Два человека погибли, еще шестеро пострадали в результате взрыв газа в жилом многоквартирном доме в Нижегородской области.

Изначально сообщалось об одном погибшем. Вторая жертва – 26-летний мужчина, которого извлекли из-под обломков в крайне тяжелом состоянии. Его экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти, пишет "Интерфакс".

Три человека госпитализированы, еще троим оказана медицинская помощь на месте. Всего в доме проживали 12 человек, пишет "Газета.Ru".

Взрыв газа в жилом двухэтажном доме в селе Филинское произошел в ночь на 8 апреля, когда жильцы уже спали. Баллон рванул в квартире на первом этаже. Часть дома между подъездами обвалилась, разрушены шесть квартир.

На месте ЧП работают более 200 человек и 30 единиц техники. По данным МЧС, дом не пригоден для дальнейшего проживания.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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