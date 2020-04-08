"Делала все, чтобы это прошло мимо меня": звезда "Деффчонок" заразилась коронавирусом

Теперь на COVID-19 проверят всю ее семью
35-летняя актриса Галина Боб сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. У ее супруга инфекцию не выявили.
"А корона-то как сидит", - пошутила артистка в Instagram, опубликовав фото с воздушными шариками и пририсованной к голове короной.
У Галины Боб не наблюдалось никаких симптомов COVID-19. Ни температуры, ни кашля. Единственное, что ее беспокоило, это потеря обоняния.
Она сказала, что ходила в аптеку и магазин, но старалась соблюдать все меры предосторожности. Актриса носила перчатки и маску, а к людям не приближалась ближе чем на два метра. "Бежала из прохода в магазине, если там кто-то был... Да, я - чемпион паники в этой всей ситуации, и именно поэтому, я делала точно все, чтобы это прошло мимо меня!" - написала знаменитость.
В скором времени у детей и других родственников Боб тоже возьмут анализы на коронавирус.
Галина Боб снялась в таких фильмах и сериалах, как "Деффчонки", "Все к лучшему", "Ивановъ", "Солдаты 16: Дембель неизбежен", "Андерсен. Жизнь без любви" и т.д.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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