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"Делала все, чтобы это прошло мимо меня": звезда "Деффчонок" заразилась коронавирусом

09:35
  • среда
  • 08 апреля 2020

Теперь на COVID-19 проверят всю ее семью

35-летняя актриса Галина Боб сдала тест на коронавирус, который оказался положительным. У ее супруга инфекцию не выявили. 
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"А корона-то как сидит", - пошутила артистка в Instagram, опубликовав фото с воздушными шариками и пририсованной к голове короной. 

У Галины Боб не наблюдалось никаких симптомов COVID-19. Ни температуры, ни кашля. Единственное, что ее беспокоило, это потеря обоняния. 

Она сказала, что ходила в аптеку и магазин, но старалась соблюдать все меры предосторожности. Актриса носила перчатки и маску, а к людям не приближалась ближе чем на два метра. "Бежала из прохода в магазине, если там кто-то был... Да, я - чемпион паники в этой всей ситуации, и именно поэтому, я делала точно все, чтобы это прошло мимо меня!" - написала знаменитость. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Galina Bob (@galabob)

В скором времени у детей и других родственников Боб тоже возьмут анализы на коронавирус. 

Галина Боб снялась в таких фильмах и сериалах, как "Деффчонки", "Все к лучшему", "Ивановъ", "Солдаты 16: Дембель неизбежен", "Андерсен. Жизнь без любви" и т.д. 

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