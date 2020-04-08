Трампа разгневал вопрос журналиста о нефти

Президент США отчитал представителя СМИ

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос журналиста о ситуации на нефтяном рынке.

Американский лидер перебил представителя СМИ и не дал ему договорить, вместо этого задав ему свой вопрос. Трамп попросил назвать актуальные цены не нефть, а после того, как журналист признался, что не знает ответа, президент отчитал его за некомпетентность.

"Как же вы можете задавать такой вопрос, когда не знаете цены на нефть?" - заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Как пишет "Газета.Ru", вопрос журналиста он оставил без ответа.

В среду утром цены на нефть уверенно повышаются после падения по итогам предыдущих торгов. Росту котировок способствуют надежды на то, что крупнейшие в мире производители согласятся сократить добычу. Рынок ждет видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляла $32,90 за баррель, что на $1,03 (3,23%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

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