Двукратный обладатель "Грэмми" умер от коронавируса

Певцу было 73 года
Американский фолк- и кантри-певец и композитор Джон Прайн умер от коронавируса в возрасте 73 лет.
26 марта его госпитализировали в медицинский центр Университета Вандербильта в Нэшвилле с симптомами коронавируса. Музыканта не стало 7 апреля, он умер от осложнений, вызванных COVID-19.
Джон Прайн - двукратный обладатель премии "Грэмми" в номинации "Лучший современный фолк-альбом". Песни Прайна восхищали Боба Дилана, Криса Кристоферсона.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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