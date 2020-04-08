ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Более 450 человек с COVID-19 остаются в больнице имени Филатова

09:42
  • среда
  • 08 апреля 2020

За сутки поступило более 200 новых пациентов

Около 1,5 тысячи человек находятся на лечении в больнице имени Филатова. У 459 из них подтвержден коронавирус, сообщил главврач больницы Валерий Вечерко в своем фейсбуке.

По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 105 человек. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 48 пациентов.

"За сутки в больницу поступило 205 новых пациентов, выписано 127", - написал Вечерко.

По данным на 7 апреля, в России подтверждено 7497 случаев заражения коронавирусом. Большая часть случаев приходится на Москву — 5181. От коронавируса в стране скончались 58 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Больница имени Филатова
Больница имени Филатова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.