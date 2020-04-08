Более 450 человек с COVID-19 остаются в больнице имени Филатова

За сутки поступило более 200 новых пациентов

Около 1,5 тысячи человек находятся на лечении в больнице имени Филатова. У 459 из них подтвержден коронавирус, сообщил главврач больницы Валерий Вечерко в своем фейсбуке.

По его словам, в отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 105 человек. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 48 пациентов.

"За сутки в больницу поступило 205 новых пациентов, выписано 127", - написал Вечерко.

По данным на 7 апреля, в России подтверждено 7497 случаев заражения коронавирусом. Большая часть случаев приходится на Москву — 5181. От коронавируса в стране скончались 58 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"