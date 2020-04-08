Какие продукты опасно разогревать в микроволновке

Это чревато ожогами и отравлением

Врач-диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, которые нельзя разогревать в микроволновой печи.

Специалист посоветовала россиянам не варить яйца в микроволновке. Дело в том, что влага, содержащаяся в яйце, превращается в пар при нагревании. Скорлупа до поры до времени сдерживает растущее изнутри давление, но яйцо в любой момент может взорваться и обжечь человека. По той же причине не следует разогревать в СВЧ-печи ягоды и яблоки.

"Нельзя греть все, что содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Нерафинированные масла окисляются и превращаются в канцероген. Поэтому не надо пытаться в микроволновке жарить семечки, они не будут полезны", - рассказала Елена Соломатина.

По ее словам, нельзя класть в микроволновку шпинат, петрушку, сельдерей, щавель, свеклу, редис, морковь и прочие полезные растения. Для их удобрения используются нитраты, которые становятся токсичными под действием высокой температуры.

Газированные напитки с пометкой "лайт" тоже не стоит разогревать, поскольку содержащийся в них подсластитель аспартам при нагревании превращается в смертельно опасный формальдегид. "Его можно сравнить с мышьяком. Это настолько серьезно, что в случае если подобный теплый напиток выпьет маленький ребенок, возможен летальный исход. Признаки - головная боль, головокружение, общая слабость, бледность, тошнота, затрудненное дыхание, кашель, боль в животе, почечная недостаточность", - цитирует врача "Вечерняя Москва".

Елена Соломатина также рекомендует не разогревать в СВЧ-печи грибы, мясо, рыбу, грудное молоко и кисломолочные продукты, в которых при нагревании погибают полезные бактерии.

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