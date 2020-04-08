Самовыгорание на удаленке: как не начать "кипятить океан"

Важно разделять время и пространство для работы и отдыха

Уже несколько недель большинство россиян находятся в самоизоляции из-за коронавируса и вынужденно работает из дома. Эксперты предупреждают, что длительная "удаленка" приводит к снижению работоспособности даже у самых стойких.

У многих на удаленке работы только прибавилось – выполнение привычных задач теперь занимает больше времени, у кого-то и вовсе появились новые обязанности. Часто от работы отвлекают дети или домашние дети, которым трудно отказать во внимании.

"В этой ситуации кто-то "кипятит океан", пытаясь объять необъятное, а кто-то впадает в апатию. Обе эти реакции естественны в стрессе, но непродуктивны. Но, к сожалению, наш мозг очень плохо реагирует на мультизадачность. Мы теряем концентрацию, перегреваемся, устаем и в итоге ничего не успеваем, что стресс только увеличивает", – объясняет executive-коуч Евгений Смирнов в интервью радио Sputnik.

Эксперт советует разделять не только время, но и пространство для работы, общения с семьей и отдыха. Важно обсудить с другими членами семьи, особенно детьми и представителями старшего поколения, по каким вопросам вас можно беспокоить в течение рабочего дня, а что лучше отложить на вечер. Полезно выработать условные знаки. Например, вас нельзя беспокоить, если дверь в комнату, где вы работаете, закрыта.

Кроме того, можно выделить время на семью, чтобы совместно поиграть с собакой, сделать зарядку или приготовить ужин.

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