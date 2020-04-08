Сбербанк временно откажется от списания бонусов "Спасибо"

Это коснется 7 миллионов участников программы.

Сбербанк собирается временно приостановить списание бонусов "Спасибо".

До 1 июня на счетах участников программы лояльности сохранят все бонусы, срок действия которых завершился в марте или заканчивается в апреле-мае, пишет газета "Ведомости". В целом, бонусы "Спасибо" живут два года.

Это нововведение может коснуться семи миллионов клиентов с просроченными бонусами. Всего в программе "Спасибо от Сбербанка" зарегистрировано около 44 миллионов держателей карт банка.

"Мы решили не проводить стандартное аннулирование невостребованных за два года бонусов в ближайшие месяцы в качестве поддержки наших клиентов в это сложное для всех время. Надеемся, это поможет клиентам, кто привык копить бонусы в течение длительного времени и потом тратить их в оффлайн магазинах", – сообщили в Сбербанке.

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