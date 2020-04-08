"Серьезные, важные дела": куда спешат москвичи вопреки режиму самоизоляции

Жителей столицы вновь призывают оставаться дома

В столице за сутки зафиксировали 660 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число заражённых - 5841 человек. 48 граждан выздоровели. Те, кому нет необходимости выходить из дома, должны соблюдать режим самоизоляции. Это самая важная мера для борьбы с распространением инфекции. Все ли москвичи придерживаются правил?

Юг Москвы. Орехово-Борисово Южное. Несмотря на то, что это спальный район, в обычные дни здесь очень многолюдно. К метро "Домодедовская" приходит много автобусов и маршрутных такси из Подмосковья - Видного, Домодедова. Отсюда уезжают автобусы в аэропорт. К тому же вокруг - несколько торговых центров. Сегодня здесь людей гораздо меньше, но все-таки движение есть. Вот что говорят жители:

"Потому что у меня дела, поэтому пришлось выбраться. Нарушить карантин, вернее самоизоляцию. Серьёзные дела, важные", - объяснила женщина без маски.

"А кушать надо? Вот! Вот иду за молоком, здесь подешевле", - сказал другая местная жительница.

Ситуация в транспорте и на дорогах - кардинально отличается по степени загруженности от того, что было 3 недели назад. Общественный транспорт - в том числе и метро - разгружен на 80%. Больше чем в половину сократилось количество личного транспорта и такси на дорогах.

По-прежнему, выйти из дома в Москве и Подмосковье можно только для того, чтобы:

- доехать до работы. При этом при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и справку от работодателя;

- выбросить мусор;

- дойти до ближайшего продуктового магазина или аптеки;

- получить медицинскую помощь;

- погулять с собакой.

Далеко не у всех пациентов заболевание протекает в тяжелой форме. Поэтому для тех, кто лечится дома, столичный департамент здравоохранения организовал круглосуточные онлайн-консультации. Врачи по видеосвязи оценивают состояние больного и дают рекомендации. Специалисты провели уже более 7 тысяч подобных консультаций.

За прошедший месяц лаборатории столицы выполнили свыше 200 тысяч анализов на новую коронавирусную инфекцию. Анализы обязательно берут у граждан, проживающих с людьми, у которых уже был подтвержден диагноз. Также обязательно проверяют пациентов с пневмонией и членов их семей. Тестированию подлежат и горожане из группы риска — пожилые старше 65 лет и люди, имеющие хронические заболевания, при условии наличия у них симптомов ОРВИ. Сейчас мощности столичных лабораторий позволяют проводить до 10 тысяч анализов в сутки.

Чтобы предотвратить скопление людей, сегодня в столице принята еще одна мера. Молочно-раздаточные пункты на несколько часов увеличили график работы. Теперь они открыты с 6:30 утра и до 15 часов дня. Не выходите лишний раз на улицу! Оставайтесь дома!

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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