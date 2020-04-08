От штрафов к змеям: как в России борются с нарушителями самоизоляции

Достучаться до некоторых граждан не получается, несмотря на все призывы

Число зараженных коронавирусом за минувшие сутки в России увеличилось на 1175. Всего заболевших теперь 8672. Это последние данные оперативного штаба. Новые случаи выявлены в 56 регионах страны. 86 россиян за минувшие сутки выздоровели. Скончались пять человек.

В электродепо Московского центрального кольца за короткое время ночного "окна" нужно успеть провести дезинфекцию десятков вагонов от крыши до колес, уделяя особое внимание тем поверхностям, с которыми чаще всего контактируют пассажиры. Состав для обработки безопасен для человека, но губителен для вируса.

"Для минимизации контакта пассажиров с элементами вагона, в настоящее время управление дверями осуществляет машинист. Для обеззараживания воздуха вагонов мы обеспечиваем стабильную работу ультрафиолетовых ламп, установленных в вентиляции поезда", - рассказал начальник московской дирекции скоростного сообщения Сергей Пономаренко.

Наряду с дезинфекцией помещений и территорий, главный метод борьбы с коронавирусом - соблюдение самоизоляции. В большинстве регионов власти рассчитывают на сознательность граждан и не вводят жестких мер – таких, как пропускной режим. Но пик эпидемии еще не пройден, а значит, повышенная готовность сохраняется.

В Приморском крае накануне началось тестирование интернет-сервиса, где жители региона, в случае необходимости, смогут получить SMS-пропуска для передвижения. При этом в краевом правительстве подчеркивают: пока для объяснения выхода на улицу достаточно справки от работодателя.

"Уже более 100 тысяч посещений было регионального портала "Госуслуг" и порядка 10 тысяч пропусков было выпущено. Мы видим, что люди охотно этим сервисом пользуются, и мы отрабатываем некие технические моменты. В случае необходимости по решению оперативного штаба такая система войдет уже в промышленную эксплуатацию. Это будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться на территории Приморского края", - пояснил заместитель председателя правительства Приморского края Сергей Максимчук.

К сожалению, достучаться до некоторых граждан не получается, несмотря на все призывы. В Ставропольском крае с наступлением тепла люди массово отправились в заповедник "Татарское городище". Только за один день его посетили около 400 человек, а это в условиях эпидемии очень много. Призывать нарушителей отменить прогулки власти решили необычным способом. Им напомнили об активизации в лесных массивах змей. В "Татарском городище" - это сарматский полоз. Он не ядовит, но расчет на то, что гепертофобов - людей с боязнью пресмыкающихся - в регионе больше, чем тех, кто опасается коронавируса.

Сколь опасен COVID-19 хорошо знают в фармацевтической компании во Владимире. Здесь разработали один из первых экспресс-тестов для определения вируса. Начало массового производства позволит втрое увеличить число исследований в специальных лабораториях. Специалисты особо подчеркивают, что главное - соблюдать все меры предосторожности и инструкции.

Россия - в числе лидеров в мире по количеству проведенных тестов на коронавирус - их число уже приближается к миллиону. Но в Роспотребнадзоре напоминают: переживать о возможности заражения и тестироваться не придется, если просто оставаться в этот период дома. Помочь соотечественникам пережить самоизоляцию решили участники проекта "Школа общественного действия", созданного Фондом Андрея Первозванного для объединения и обучения молодых добровольцев. Волонтеры онлайн проводят занимательные опыты, мастер-классы и обучающие занятия для всех желающих. Но в первую очередь ориентируются на дошкольников, воспитанников интернатов и пожилых людей - им сейчас особенно трудно. Те же, кто сам оказался на карантине, поддерживают других и призывают соблюдать режим.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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