Опустевший из-за коронавируса Петербург показали на видео

Теперь в центре города еще и чисто, как в музее

В Санкт-Петербурге ещё пять жителей оштрафованы за нарушение режима самоизоляции. Всего в местные суды поступило более 80 подобных дел. В ближайшее время в городе заработают новые лаборатории, в которых будут проводить тесты на коронавирус. В обязательном порядке обследуют тех, кто входит в группы риска.

Обрадовались было петербургские школьники затянувшимся каникулам, да не тут-то было. В первую нерабочую неделю учителя времени даром не теряли, быстро перестроились на дистанционную алгебру с геометрией. Младшим учить уроки помогают бабушки по скайпу. Они ведь тоже на самоизоляции.

Отвертеться от учебы не получится даже тем, у кого дома нет компьютера — таких в Петербурге около 17 тысяч. Правительство обратилось за помощью к петербуржцам — бизнес откликнулся, первые четыре тысячи планшетов уже едут к ученикам. Бесплатно.

Городские школы проветриваются после дезинфекции. Работают только столовые — там начали выдавать продуктовые наборы для льготников и учеников начальных классов.

Для взрослых тоже есть доставка еды, но платная. Городские рестораны с утра до вечера работают на вынос. Разумеется, с поправкой на законы времени. Защитные маски и перчатки в корпоративных цветах, вместо комплимента от шеф-повара — флакончик санитайзера. Курьеры-доставщики в ожидании заказа обрабатывают антисептиком фуд-боксы и даже самих себя.

Петербург привыкает к новым реалиям. Опустели детские площадки и парки. Дворцовая площадь и Невский проспект отдыхают от ежедневного топота миллионов ног. Звери в зоопарке скучают без посетителей. Никто не кормит лося Дениса, не дразнит японских макак Кето и Миа. Гиперобщительную белую медведицу Харчаану приходится развлекать во время обеда.

Санкт-Петербург впервые за всю историю отмывают не водой, а гипохлоритом натрия. Это безвредно для человека, зато мгновенно убивает все микробы.

Теперь в центре города не только пусто, но и чисто, как в музее. На улицу можно выйти в домашних тапочках, а то и босиком. В воздухе разливается резкий запах хлорки — самое время надеть маску.

В ближайшее время статистика по числу зараженных в Петербурге будет расти — в том числе и из-за растущего количества тестов на COVID-19. Лаборатории открываются при больницах и даже при районных поликлиниках.

"Мы работаем ради вас, оставайтесь дома ради нас", - сказал и.о. главврача городской поликлиники №107 Игорь Архипов.

Это воззвание врачей к пациентам стало настоящим мемом. К людям обращаются политики, чиновники, звезды. Музыкант Борис Гребенщиков записал обращение для тех, кому за 60.

"Здравствуйте! Мы вдруг оказались в новом неожиданном мире, у которого свои законы. И потому я прошу всех людей, которым, как и мне, за 60, пожалуйста, используйте это время по назначению и оставайтесь дома. Попробуйте заглянуть внутрь себя и понять, зачем мир с нами это делает", - заявил он.

Футболисты "Зенита" написали расписки в том, что не покинут город в эти трудные времена, пообещали поддерживать форму дома. Защитник клуба венесуэлец Йордан Эрнандо Осорио уже выложил видео домашней тренировки. Все ради того, чтобы кто-то последовал хорошему примеру.

И все же "карантинный" патруль регулярно выявляет нарушителей режима самоизоляции в Санкт-Петербурге. Накануне во время дневного рейда полиции задержали троих — они вернулись из Европы и не сели на домашний карантин. А вечером из больницы Святого Георгия сбежал еще один человек — это 40-летний мужчина, который контактировал с зараженным коронавирусной инфекцией. Его задержали через пару часов и доставили в обсерватор.

Самоизоляция остается самым действенным способом профилактики COVID-19, говорят медики. Но это вопрос времени. Ученые многих стран мира, в том числе и России, сейчас работают над вакциной. Свои исследования начали петербургские микробиологи из научно-исследовательского Института вакцин и сывороток. Они продлятся 11 месяцев, но ВОЗ уже включила этот проект в свой приоритетный список.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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