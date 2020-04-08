В Москве заработала доставка продуктов из "Пятерочки"

Она происходит бесконтактным способом

В условиях пандемии коронавируса всё большую популярность набирают услуги по доставки товаров первой необходимости и продуктов. При этом магазины строго следят за соблюдением мер безопасности - все курьеры обеспечены средствами индивидуальной защиты. Заказать продукты домой теперь можно и в торговой сети "Пятёрочка".

Молочные продукты, хлеб, фрукты - этого набора семье московских пенсионеров хватит на несколько дней. Служба доставки "Пятёрочки" привезла продукты в день заказа.

"Быстро, хорошо, и по цене нормально. Как хорошо, что сейчас, в такое сложное для нас время, есть возможность получить продукты на дом", - сказала пенсионерка Лина Пославская.

Воспользоваться услугой "Доставка. Пятёрочка" можно, установив на смартфон одноименное приложение. Оплатить товары можно только в нем с помощью банковской карты. Заказ собирается в ближайшем магазине, где строго соблюдаются меры безопасности по предотвращению и распространению инфекции. Персонал и, в том числе, курьеры, обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.

"На фоне сложной эпидемиологической обстановки спрос на доставку продуктов домой только возрастает. Мы сейчас прилагаем все усилия, чтобы оптимально и эффективно выстроить логистику и минимизировать время на доставку. И особенно я хочу акцентировать внимание на том, что продукты мы доставляем по тем же выгодным ценам, которые наши гости привыкли видеть в магазинах "Пятёрочка". А сама доставка происходит бесконтактным способом – курьер оставляет заказ у двери и отходит на безопасное расстояние", - заявил генеральный директор торговой сети "Пятёрочка" Сергей Гончаров .

Новый сервис уже доступен жителям юга, юго-запада и юго-востока Москвы, частично севера и запада столицы, а также части районов за МКАД. В ближайшее время услуга будет работать на всей территории столицы.

Юлия Степина, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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