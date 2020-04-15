Рязанскую область сделают привлекательной для аистов

Регион стал центром важного научного эксперимента

Рязанская область стала центром важного научного эксперимента. Ученые-орнитологи со всей страны объединили свои усилия ради изучения и увеличения популяции одной из самых красивых птиц на планете - белого аиста. В специально созданный питомник уже доставили птиц из других регионов.

Завтрак для белых аистов готов. У них нет проблем ни с пищеварением - едят свежайшую рыбу и курицу, ни с настроением - живут в идеальных условиях. Теплый вольер еврокласса для безмятежного сна. Искусственные гнёзда для создания семьи. У каждой пары - огромная территория. Рязанские орнитологи всерьез намерены увеличить местную популяцию белых аистов, которые то прилетят, то исчезнут. В этом питомнике - постоянное пополнение. Сейчас обживаются приезжие из Калуги. Пять молодых здоровых самцов. Их скоро выпустят. И одна пожилая, уже не летающая самка. Но именно у неё - миссия особой важности.

"Эта птица будет у нас находиться постоянно. И предполагается, что она может привлечь к себе местного здорового летающего самца, который создаст с ней пару", - сказал орнитолог Антон Барановский.

Цель проекта - сделать Рязанщину зоной особой привлекательности для аистов. Чтобы и они, и их будущие птенцы возвращались сюда с целью создания семьи. Здесь принимают и уже сложившиеся, влюблённые парочки.

Марина Сиденко отправляет в Рязань самое ценное. Гордость псковского "Дома белого Аиста" - пара покалеченных, с частично ампутированными крыльями, но всё равно - сильных и страстных птиц.

"Георгий, или Гоша, как его зовут, натуральным образом отбил эту самку прекрасную, роковую свою красавицу, у более молодого неопытного самца. Руслана явно отдала предпочтение взрослому самцу с великолепным, ярко красным, насыщенно красным клювом", - рассказала руководитель Псковского "Дома белого аиста" Марина Сиденко.

В Рязанском питомнике Гошу с Русланой встречают как очень дорогих гостей. Для них подготовили специальный огороженный вольер, чтобы никто не беспокоил. И гнездо - на низкой опоре. Чтобы птицы могли наконец-то обзавестись потомством. На Псковщине как ни пытались - ничего не получилось.

"У нас есть несколько версий, почему они не размножаются там. И мы надеемся добиться размножения этой пары здесь. Возможно, это получится. Будем последовательно проверять все эти версии", - сообщил Барановский.

Что это за версии? Может, патологическая ревность самца Гоши? Или депрессия самки Русланы после разрыва с юным аистом Илюшей? Орнитолог Барановский пока держит их в тайне. Видимо, боится сглазить. Гнездо готово. И, если всё сработает, оно очень скоро может стать тёплым.

Ольга Стрельцова, Саркис Саркисян, ТВ Центр.

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