В США поймали "изобретателя" коронавируса

По мнению американских спецслужб, именно он получил заказ на разработку вируса

Власти Китая открыли выезд из Уханя, откуда пошла пандемия коронавируса. Город, который два с лишним месяца был изолирован от внешнего мира, полностью разблокирован. За сутки в Поднебесной - всего 62 случая заражения. Почти все завозные. А в США, где пик заболеваемости ещё не наступил, зафиксирован максимальный показатель смертности за сутки. Президент Трамп в очередной раз нашёл виноватых.

Освещенный большой Луной Нью-Йорк замер в тревожном ожидании. Каждый новый день приносит плохие новости. Количество погибших от коронавируса идет на тысячи. Очередной рекорд смертности - 1736 человек за сутки. Общее количество - почти 13 тысяч.

"Это очень больно. Ты просыпаешься утром и не знаешь, какие плохие новости придут сегодня. Я получил два сообщения подряд. Первое от моего друга о том, что госпитализирован его отец. А через несколько минут о том, что умер мой дядя", - сказал Гари Харрелл.

Экономисты предрекают новую великую американскую депрессию. На фоне эпидемиологической катастрофы - постоянные обвалы на фондовых рынках. Крупнейшие предприятия отправляют в вынужденные отпуска сотрудников. Замерла торговля.

"Я думаю, что самая большая проблема на сегодня - заражение огромного количества людей и высокий уровень смертности. Но в перспективе будут играть роль экономические последствия. Снижение доходов, социальное расслоение выйдут на первый план", - отметил профессор Университета Огайо Тревон Логан.

Трамп кивает головой. Президент согласен с худшими прогнозами. Громоотводом в сложной ситуации стала Всемирная организация здравоохранения. Трамп не исключил, что США прекратят финансирование ВОЗ - сегодня американские доллары составляют основную часть бюджета международной организации. Кроме того, глава Белого дома не понимает, почему еще на ранней стадии, когда все только начиналось в Китае, ВОЗ давала неправильные рекомендации.

"Всемирная организация здравоохранения действительно ошибалась. К счастью, я отверг на ранней стадии их совет оставить наши границы открытыми для Китая. Почему они дали нам такую неправильную рекомендацию?" – вопрошает президент США Дональд Трамп.

Между тем, в Вашингтоне задержан предполагаемый изобретатель коронавируса. Причем - соотечественник. Профессор Гарварда, доктор биологических наук, директор института биологических исследований Чарльз Либер долгое время работал в Китае и, по версии американских спецслужб, получил заказ на разработку особо агрессивного типа вируса. Исследования велись как раз в Уханьском технологическом университете. Однако в какой-то момент что-то пошло не так. Предполагаемая мера воздействия и возмездия от Вашингтона Пекину - масштабный пакет санкций, не исключают эксперты. Почти полтора миллиона заболевших и более 80 тысяч умерших по всему миру - таковы последние данные по распространению коронавируса в мире.

В Старом Свете самая тяжелая ситуация в Испании - 142 тысячи заболевших. По прогнозам - это далеко не предел. Российские военные медики в итальянском Бергамо начали принимать пациентов в полевом госпитале. Также наши специалисты проводят масштабную дезинфекцию больниц и других объектов, где размещают заболевших. О помощи просят власти различных населенных пунктов. В стране - масштабный карантин.

"Уже тридцать дней, как мы сидим дома и мы рады, что не заболели. Единственное, что мы сейчас хотим сделать - поблагодарить всех врачей, которые работают круглосуточно. В том числе российских врачей, которые помогают в наиболее пострадавших районах. Мы все остаемся дома в надежде, что эта ситуация скоро закончится", - сказал Джованни Моретти.

Все закончилось в Ухане. Город, ставший эпицентром коронавируса, полностью открыт для въезда и выезда. Привычная суета на вокзалах и в аэропортах. Пассажиров различных рейсов, которых становится все больше, встречают как дорогих гостей. Ухань оставался отрезанным от мира 76 суток.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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