ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичей предупредили о резком похолодании на выходных

10:37
  • среда
  • 08 апреля 2020

Возможен мокрый снег

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о понижении температуры воздуха в Москве.
Погода в Москве поможет бороться с коронавирусом

"Погода будет вызывать интерес. Сейчас идет повышение температуры, но скоро [ожидается] очередное понижение температуры", - цитирует синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, пик тепла ожидается в четверг, 9 апреля, когда столбики термометров в столице покажут до 16 градусов выше ноля. Затем произойдет резкое похолодание - на 10 градусов за один день. 

Ночью в субботу прогнозируется 2-3 градуса тепла, днем - 3-8 градусов. Кроме того, ночью в субботу возможен небольшой мокрый снег. Ночью в воскресенье местами похолодает до минус 5. Днем воздух снова прогреется до 3-8 градусов выше ноля. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Весенняя погода
Весенняя погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.