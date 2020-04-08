Москвичей предупредили о резком похолодании на выходных

Возможен мокрый снег

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил о понижении температуры воздуха в Москве.

"Погода будет вызывать интерес. Сейчас идет повышение температуры, но скоро [ожидается] очередное понижение температуры", - цитирует синоптика ТАСС.

По словам Вильфанда, пик тепла ожидается в четверг, 9 апреля, когда столбики термометров в столице покажут до 16 градусов выше ноля. Затем произойдет резкое похолодание - на 10 градусов за один день.

Ночью в субботу прогнозируется 2-3 градуса тепла, днем - 3-8 градусов. Кроме того, ночью в субботу возможен небольшой мокрый снег. Ночью в воскресенье местами похолодает до минус 5. Днем воздух снова прогреется до 3-8 градусов выше ноля.

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