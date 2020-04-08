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"Меня там ждут": Киркоров поведал о "доброй и светлой связи" с Зеленским

10:45
  • среда
  • 08 апреля 2020

Президент Украины "все сам прекрасно знает"

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что хочет приехать на Украину с концертом.

Однако он не хочет напрашиваться и подождет, пока президент Владимир Зеленский сам его пригласит. С украинским лидером у в жизни Киркорова связано "очень много доброго и светлого". Об этом он рассказал в прямом эфире с украинской певицей Ольгой Поляковой.

Тот факт, что Зеленский все еще не позвал его на Украину, артиста не печалит. Значит, на это есть причины, объяснил Киркоров.

"Меня там ждут, столько всего в творчестве произошло, столько нового, а поделиться не можем <…> Я думаю, что он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит, раньше он сам на меня выходил", – сказал он.

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