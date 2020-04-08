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От коронавируса в столице вылечились еще 48 человек

10:38
  • среда
  • 08 апреля 2020

Общее число выздоровевших достигло 270

Из московских больниц за последние сутки выписали еще 48 пациентов после успешного лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 270.

Как сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, пациентам, которым необходимо оставаться под наблюдением, даны соответствующие рекомендации.

По данным на 7 апреля, в России подтверждено 7497 случаев заражения коронавирусом. Большая часть случаев приходится на Москву — 5181. От коронавируса в стране скончались 58 человек.

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