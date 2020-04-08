От коронавируса в столице вылечились еще 48 человек

Общее число выздоровевших достигло 270

Из московских больниц за последние сутки выписали еще 48 пациентов после успешного лечения от коронавируса. Общее число выздоровевших достигло 270.

Как сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, пациентам, которым необходимо оставаться под наблюдением, даны соответствующие рекомендации.

По данным на 7 апреля, в России подтверждено 7497 случаев заражения коронавирусом. Большая часть случаев приходится на Москву — 5181. От коронавируса в стране скончались 58 человек.

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