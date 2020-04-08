Нетворкинг "Цифрового делового пространства" набрал 15 тысяч пользователей

На платформе предприниматели могут найти единомышленников

На нетворкинг-платформе "Цифрового делового пространства" зарегистрировались свыше 15 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. На платформе предприниматели могут найти единомышленников, обменяться полезной информацией, поучаствовать в голосованиях и обсудить интересующие их темы.

Ожидается, что в будущем на портале появятся онлайн-трансляции мероприятий, а также система рекомендаций потенциальных клиентов и бизнес-партнеров на основе данных искусственного интеллекта.

"Цифровое деловое пространство" - это проект Агентства инноваций Москвы. С 2017 года прошло более 1,3 тыс. семинаров, хакатонов, квестов, кинопоказов и концертов. Их посетили более 170 тысяч человек.

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