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Нетворкинг "Цифрового делового пространства" набрал 15 тысяч пользователей

11:09
  • среда
  • 08 апреля 2020

На платформе предприниматели могут найти единомышленников

На нетворкинг-платформе "Цифрового делового пространства" зарегистрировались свыше 15 тысяч человек, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. На платформе предприниматели могут найти единомышленников, обменяться полезной информацией, поучаствовать в голосованиях и обсудить интересующие их темы.

Ожидается, что в будущем на портале появятся онлайн-трансляции мероприятий, а также система рекомендаций потенциальных клиентов и бизнес-партнеров на основе данных искусственного интеллекта.

"Цифровое деловое пространство" - это проект Агентства инноваций Москвы. С 2017 года прошло более 1,3 тыс. семинаров, хакатонов, квестов, кинопоказов и концертов. Их посетили более 170 тысяч человек.

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Нетворкинг "Цифрового делового пространства" набрал 15 тысяч пользователей
Нетворкинг "Цифрового делового пространства" набрал 15 тысяч пользователей
Нетворкинг "Цифрового делового пространства" набрал 15 тысяч пользователей
Нетворкинг "Цифрового делового пространства" набрал 15 тысяч пользователей
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