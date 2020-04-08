В России за сутки выявили еще 1175 случаев коронавируса

Общее число заболевших достигло 8672

За последние сутки в России подтверждено еще 1175 случаев заражения коронавирусом в 56 регионах страны. Таким образом, общее число заболевших достигло 8672. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Больше всего новых случаев зафиксировано в столице — 660. Далее Идут Московская область (95) и Санкт-Петербург (34). Еще 32 случая подтверждено в Ленинградской области.

Кроме того, за сутки пять пациентов скончались — двое в Московской области, по одному в Республике Северная Осетия, в Иркутской области и Хабаровском крае. Всего с начала распространения коронавируса умерли 63 человека.

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