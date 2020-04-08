Самоизолировавшийся Овечкин сбрил бороду на фоне танцующей жены

Он сделал это вслед за Галустяном

Хоккеист Александр Овечкин поучаствовал в челлендже, который запустил юморист Михаил Галустян. Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" сбрил бороду и усы, без которых его трудно было представить.

"Принимаю эстафету", - написал Александр Овечкин в Instagram. Хоккеист опубликовал видео, на котором он избавляется от растительности на лице. Беременная жена Анастасия Шубская танцует за его спиной. В конце ролика спортсмен улыбается и подмигивает в камеру.

Накануне Михаил Галустян запустил домашний челлендж "Меняйся дома", крайне актуальный в условиях всеобщего карантина из-за коронавируса. При содействии дочерей комик сбрил бороду и усы. "Никакой рекламы, никакой политики! - написал Галсустян. - Меняйтесь вместе со мной".

Он призвал Александра Ревву, Дмитрия Нагиева, Сергея Слепакова, Александра Овечкина и других известных персон последовать его примеру.

- Топ, - прокомментировала певица и телеведущая Ольга Бузова видео Овечкина.

- Бэби-фейс вернулся.

- Ваще зачетный клип сняли, Саня, в конце на 20 лет помолодел, а Настя так танцует, умничка.

- Годков 10 скинул.

- Что творится, вернулся в 2007?

Видео: Овечкин сыграл в хоккей с годовалым сыном и собакой

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