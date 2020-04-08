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Коронавирус сочли шансом "вернуть" Крым Украине

11:17
  • среда
  • 08 апреля 2020

В США предложили новую схему

Бывшие послы США на Украине предложили Киеву воспользоваться ситуацией с коронавирусом и вернуть себе Крым.

Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор считают, что Кремль согласится отдать полуостров в обмен на отмену санкций. В условиях экономического кризиса и пандемии Москва пойдет на такой шаг, передает их слова "Газета.Ru".  

Сложившаяся ситуация "дает Украине неожиданную возможность", а коронавирус позволит Кремлю обосновать свое решение отдать Крым, предположили Пайфер, Хербст и Тейлор.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после регионального референдума. Явка составила 83,1%, за присоединение к России проголосовали 96,77% граждан. Украина, США и ряд западных стран результаты голосования не признали.

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