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Москва выделит 5 млрд федеральным клиникам на подготовку к приему больных с коронавирусом

11:46
  • среда
  • 08 апреля 2020

Деньги пойдут на перепрофилирование, лекарства и доплаты врачам

Московские власти выделит федеральным больницам пять миллиардов рублей на перепрофилирование для лечение заболевших коронавирусом.
В России за сутки выявили еще 1175 случаев коронавируса

Кроме того, деньги пойдут на закупку лекарств, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудование для кислородной поддержки пациентов и на материальное стимулирование врачей.

"Врачи перепрофилированных на борьбу с коронавирусом больниц, так же как и в городских учреждениях, получат надбавки по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэра.

По последним данным, в России общее число заболевших достигло 8672. 580 человек выздоровели, 63 скончались. В Москве за сутки количество заболевших выросло на 660 – до 5841. 270 человек смогли побороть недуг, 31 – нет.  

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