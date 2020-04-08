Москва выделит 5 млрд федеральным клиникам на подготовку к приему больных с коронавирусом

Деньги пойдут на перепрофилирование, лекарства и доплаты врачам

Московские власти выделит федеральным больницам пять миллиардов рублей на перепрофилирование для лечение заболевших коронавирусом.

Кроме того, деньги пойдут на закупку лекарств, медицинских материалов, средств индивидуальной защиты, оборудование для кислородной поддержки пациентов и на материальное стимулирование врачей.

"Врачи перепрофилированных на борьбу с коронавирусом больниц, так же как и в городских учреждениях, получат надбавки по 70 тысяч рублей, средний медицинский персонал — по 50 тысяч рублей, младший медперсонал — по 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэра.

По последним данным, в России общее число заболевших достигло 8672. 580 человек выздоровели, 63 скончались. В Москве за сутки количество заболевших выросло на 660 – до 5841. 270 человек смогли побороть недуг, 31 – нет.

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