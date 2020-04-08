Семь тысяч соцработников оказывают помощь москвичам на самоизоляции

Поступило более 125 тысяч обращений

В Москве помощь пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями, которые находятся на самоизоляции дома, оказывают 7 тысяч социальных работников и 1160 социальных волонтеров. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы понимаем, что для пожилых людей и жителей с хроническими заболеваниями может быть трудно постоянно находиться на изоляции дома, как того требуют меры безопасности. Поэтому мы организовали горячую линию, где принимаются заявки на помощь в доставке продуктов и лекарств, выгул домашних животных и другие бытовые вопросы", - рассказала она.

По словам Раковой, с 23 марта на горячую линию поступило более 125 тысяч обращений. Отработано почти 86% заявок и почти все они выполнены в течение суток с момента поступления запроса.

Каждое второе обращение связано с вопросами о получении денежных выплат на период самоизоляции: таких звонков уже более 60 тысяч На втором месте - покупка и доставка лекарств, более 30 тысяч заявок. Чуть меньшее количество жителей столицы - более 25 тысяч человек - оставили запрос на покупку и доставку продуктов. На горячую линию психологической помощи от москвичей, находящихся дома в режиме самоизоляции, поступило более 6,4 тысячи звонков.

Еще 700 горожан попросили оказать помощь в уходе за домашними животными.

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