Зудина показала подросшую красавицу-дочку от Табакова

Девочка отметила день рождения за городом

Актриса Марина Зудина опубликовала в Instagram фотографию своей дочери Марии, которой 7 апреля исполнилось 14 лет.

"Ей 14 лет, и впереди целая жизнь!" - написала вдова режиссера. На опубликованном снимке дочь Марины Зудиной и Олега Табакова сидит на крыше загородного дома. Девочка согнула ногу в колене и задумчиво оперлась головой на руку. Уже сейчас видно, что Мария вырастет настоящей красавицей.

В разговоре с подписчиками Зудина сообщила, что дочка обладает не только привлекательной внешностью, но и сильным характером. "И характер - это не гороскоп", - подчеркнула она.

Как пишет 7days.ru, Мария отметила день рождения вместе с двумя подругами. Из-за карантина ей пришлось отказаться от масштабного праздника.

- Такая большая, красивая и счастливая! - пишут в соцсети.

- Какая милая девочка! Мариночка, она ваша радость! Ну и Павел отличный парень! Дети у вас с Олегом Павловичем замечательные, как и вы!

- Счастливой судьбы и всего самого-самого доброго красивой девушке.

- Очень похожа на Олега Павловича.

- Красивая девочка. В маму.

Напомним, что Марина Зудина и Олег Табаков поженились в 1994 году. Народный артист был на 30 лет старше жены. Они познакомились, когда 16-летняя Зудина поступила на его курс в ГИТИС. Молодая супруга подарила режиссеру сына Павла и дочь Марию.

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