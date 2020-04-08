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Зудина показала подросшую красавицу-дочку от Табакова

12:03
  • среда
  • 08 апреля 2020

Девочка отметила день рождения за городом

Актриса Марина Зудина опубликовала в Instagram фотографию своей дочери Марии, которой 7 апреля исполнилось 14 лет. 
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"Ей 14 лет, и впереди целая жизнь!" - написала вдова режиссера. На опубликованном снимке дочь Марины Зудиной и Олега Табакова сидит на крыше загородного дома. Девочка согнула ногу в колене и задумчиво оперлась головой на руку. Уже сейчас видно, что Мария вырастет настоящей красавицей. 

В разговоре с подписчиками Зудина сообщила, что дочка обладает не только привлекательной внешностью, но и сильным характером. "И характер - это не гороскоп", - подчеркнула она. 

Как пишет 7days.ru, Мария отметила день рождения вместе с двумя подругами. Из-за карантина ей пришлось отказаться от масштабного праздника.  

- Такая большая, красивая и счастливая! - пишут в соцсети. 

- Какая милая девочка! Мариночка, она ваша радость! Ну и Павел отличный парень! Дети у вас с Олегом Павловичем замечательные, как и вы!

- Счастливой судьбы и всего самого-самого доброго красивой девушке. 

- Очень похожа на Олега Павловича.

- Красивая девочка. В маму. 

Напомним, что Марина Зудина и Олег Табаков поженились в 1994 году. Народный артист был на 30 лет старше жены. Они познакомились, когда 16-летняя Зудина поступила на его курс в ГИТИС. Молодая супруга подарила режиссеру сына Павла и дочь Марию.

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