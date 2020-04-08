Лукашенко грозится ужесточить карантин "до потемнения в глазах"

Самоизоляцию лучше не нарушать

Белоруссия может ужесточить режим самоизоляции для тех граждан, которые контактировали с коронавирусными больными, но имеют отрицательный результат.

"Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет", - предупредил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что "человек имеет право распоряжаться своей жизнью сам", но в период пандемии "государство должно помочь ему защититься".

По последним данным, в Белоруссии 861 случаев коронавируса, 13 человек умерли.

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