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Лукашенко грозится ужесточить карантин "до потемнения в глазах"

12:29
  • среда
  • 08 апреля 2020

Самоизоляцию лучше не нарушать

Белоруссия может ужесточить режим самоизоляции для тех граждан, которые контактировали с коронавирусными больными, но имеют отрицательный результат.
Лукашенко отказывается верить в коронавирус

"Мы проверили однажды: их отправили домой, но жесткого законодательного акта нет, и 400 человек дома не нашли. Мы можем ужесточить так, что в глазах потемнеет", - предупредил Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что "человек имеет право распоряжаться своей жизнью сам", но в период пандемии "государство должно помочь ему защититься".

По последним данным, в Белоруссии 861 случаев коронавируса, 13 человек умерли.

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