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Сын взял на себя вину за ДТП с Никасом Сафроновым

12:33
  • среда
  • 08 апреля 2020

Он рад, что отец отделался легкими травмами

Пианист Лука Сафронов (Затравкин) признался, что он косвенно виноват в аварии с участием его отца. В ночь на 8 апреля художник Никас Сафронов и его брат попали в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве. 
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Сафронов-младший рассказал, что его отец собирался купить продуктов, чтобы отметить свой день рождения в узком кругу родных. "Я, конечно, в этом виноват - это абсолютно точно. Я уговаривал отца не выходить из дома до ночи, чтобы он меньше во время карантина соприкасался с другими людьми", - цитирует пианиста Daily Storm

По его словам, Никас Сафронов чудом избежал серьезных травм. Он сломал зуб и повредил палец. Его брат ударился головой, но от госпитализации отказался. 

"Я чувствую вину, потому что сам мог привезти продукты, как должны делать любые нормальные дети для своих родителей - привозить еду и все необходимые вещи к ним домой", - сказал Лука Затравкин. 

Напомним, ДТП в центре Москвы произошло по вине таксиста, который заснул за рулем. Его Ford Galaxy врезался в каршеринговую машину Volkswagen Polo, в которой находилось трое человек. Volkswagen, в свою очередь, ударился о Porsche Сафронова. В итоге два человека оказались в больнице. 

В прошлом году Никас Сафронов уже попадал в аварию не по своей вине. Тогда он тоже был за рулем Porsche. Его сын предположил, что после череды ДТП художник поменяет авто

Пианист также заявил, что ответственность за аварию в Москве должен нести в том числе такси-агрегатор, чьи водители от переутомления засыпают на работе. "Заказов из-за коронавируса мало, таксисты вынуждены работать больше, водитель просто уснул за рулем. Это не единичный случай", - сказал он "Звезде"

Отметим, что 8 апреля Никасу Сафронову исполнилось 64 года.

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