Россия поделилась тестами на коронавирус с 30 странами

Потребности внутри страны тоже обеспечены

Россия направила свои тест-системы на определение коронавируса в более чем 30 стран. Об этом в среду сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с распространением инфекции.

Речь идет, прежде всего, о странах Евразийского экономического союза, СНГ и других "наших партнерах". Мишустин заметил, что Россия входит в тройку стран-лидеров по числу проведенных тестов. Уже сделано около 800 тысяч исследований.

"У нас есть все возможности, чтобы производить тест-системы и обеспечивать потребности внутри страны", - заявил премьер, его слова приводит РИА Новости.

В самой России правительство решило расширить круг лабораторий, которые могут проводить тесты на коронавирус. Такую возможность получили все пожелавшие лаборатории, в том числе частные. Это необходимо для того, чтобы у каждого человека была возможность проверить свое здоровье, пояснил глава правительства.

По данным на 8 апреля, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 1175. С начала вспышки заболевания вирус выявили у 8672 человек.

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