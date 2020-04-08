"Мамина копия": фанаты растаяли от личика двухмесячного сына Джигана

Маленький Давид покорил соцсети

Модель Оксана Самойлова, несмотря на развод с рэпером Джиганом, продолжает обычную жизнь мамы в декрете.

Она опубликовала трогательное видео с новорожденным сыном Давидом, которому едва исполнилось два месяца, пишет "Экспресс-газета".

"Ну почему новорожденные такие милые и так вкусно пахнут", - подписала видео модель. Фанаты заметили, что из всех детей Оксаны и Джигана именно Давид – копия мамы. Под видео с малышом появились тысячи восторженных комментариев.

"Потрясающий! Копия тебя, Оксана!", - написала manyasha_anisimova.

"Хоть многие и хают тут вашего мужа, но все детки у вас очень красивые!!! Один другого краше!!", - заметила visa_polly.

"Ну такой вкусный ребенок", - восхитилась bleskblesk

Разлад в семье Джигана и Самойловой начался после рождения долгожданного сына Давида в одной из клиник Майями. Празднуя появление наследника, музыкант слетел с катушек и оказался в рехабе, где его лечили от алкогольной и наркотической зависимости. В это время Оксана с четырьмя детьми решила уйти от мужа и заявила, что подала на развод.

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