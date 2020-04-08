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Кремль счел самоизоляцию правильным решением по коронавирусу

12:55
  • среда
  • 08 апреля 2020

Обсуждать сокращение режимы нерабочих дней пока рано

Введение режима самоизоляции было единственно правильным решением. Такое мнение доминировало на совещании у Владимира Путина, которое прошло накануне, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пояснил, что у участников совещания не было цели принимать решение о сокращении или продлении режима нерабочих дней.

"Вчера именно был разговор, чтобы понять рекомендации медиков, понять возможности по профилактике, по предупреждению распространения и обменяться мнениями относительно возможных траекторий развития динамики", - заявил он.

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Решение о выходе из режима нерабочих дней будет приниматься в зависимости от развития ситуации. Во второй половине следующей недели будет понятен эффект от самоизоляции, рассказал Песков. При этом это не означает, что и через неделю будут приняты какие-то решения.

"Было бы преждевременно и опрометчиво так говорить. Пока не прошло достаточное время, чтобы в ретроспективе понять динамику развития после того, как были ограничены социальные контакты", - заключил пресс-секретарь президента. Его слова приводит "Интерфакс".

Видео: вирусолог ответил Путину на вопрос о сокращении нерабочих дней

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