"Поведению нет оправданий": замглавы Минпромторга наказали после скандала в аэропорту

Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия", его также потребовали убрать с должности

"Единая Россия" исключила замминистра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова из партии и требует его увольнения. Это произошло после скандала в аэропорту Ижевска, который учинил чиновник.

Комиссия по этике единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить его за действия, несовместимые с этическими нормами партии. Решение об исключении принял президиум генсовета, передает РИА Новости.

"Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом", - сказал секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Видео инцидента с участием Овсянникова:

Он убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти. "Единая Россия" поставила вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову.

В воскресенье Овсянникова задержали в Ижевске за агрессивное поведение. При прохождении металлодетектора чиновник оскорблял сотрудников аэропорта. На него составили протокол об административном правонарушении.

Комментируя свое поведение, Овсянников заявил, что сотрудники авиагавани "перегнули палку". Замминистра недоволен тем, что его заставили предъявить посадочный талон при входе в аэропорт.

Скандал ранее прокомментировали в Кремле. Как считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, составление административного протокола на Овсянникова – это не экстраординарный случай, подобное случается.

В Минпромторге заявили, что намерены провести внутреннее расследование в связи с инцидентом. В министерстве отметили, что правовую оценку случившемуся даст суд.

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