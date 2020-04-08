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Тайного ухажера Елены Степаненко заметили с цветами

13:28
  • среда
  • 08 апреля 2020

Преобразившаяся звезда кружит головы мужчинам

67-летняя юмористка Елена Степаненко принимает ухаживания от импозантного бизнесмена, которой немного ее моложе. 
Зажигательный танец Степаненко и Бузовой попал на видео

"Энергии, экспромтов, шуток и идей у нее побольше, чем у некоторых сорокалетних звезд. Очень расположена к людям, интеллигента. Не случайно, у Елены Григорьевны объявился поклонник", - рассказал kp.ru источник, который работает на съемках нового шоу Степаненко. 

Тайного ухажера заметили, когда он дарил ей цветы. Сколько ему лет, неизвестно. Судя по внешнему виду, он незначительно моложе артистки. По слухам, мужчина занимается бизнесом. 

Нет ничего удивительного в том, что бывшая супруга Евгения Петросяна кружит головы мужчинам. Заслуженная артистка России похудела на 40 килограммов и обновила гардероб. Она стала выглядеть гораздо моложе своих лет. 

При этом источник утверждает, что пока Степаненко не созрела для нового романа. "Вряд ли Степаненко бросится в омут чувств с головой или вступит в брак, но романтические отношения любой женщине идут на пользу", - пишет издание. 

12 апреля в эфир выйдет шоу Степаненко под названием "Еще не вечер". В рамках этого проекта она пообщалась с Ольгой Бузовой, Ефимом Шифриным, Марией Ароновой и другими звездами. "Елена Степаненко в активном поиске, она готова к новым встречам на своей территории", - говорится в анонсе передачи. 

Отметим, что 8 апреля Елене Степаненко исполнилось 67 лет. 

Напомним, Степаненко и Петросян, которые прожили вместе больше 30 лет, расстались в 2018 году. Их бракоразводный процесс еще не завершился: экс-супруги продолжают делить имущество.  

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