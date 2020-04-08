Салон красоты на дому: как без вреда снять шеллак и ресницы

Как сохранить ухоженный внешний вид до окончания самоизоляции

Современная индустрия красоты дала женщинам возможность меньше времени проводить перед зеркалом и дольше оставаться ухоженными, но с другой стороны намертво подсадила их на профессиональные услуги мастеров.

Теперь в домашних условиях сделать долговечный маникюр, наклеить ресницы, нанести перманентный макияж или покрасить корни стало практически невозможно, поскольку для этого требуются специальные инструменты, средства и, безусловно, умения. Да и разница между самодельной работой и трудом мастера сильно бросается в глаза.

Коронавирус внес свои коррективы во внешность россиянок. Многие женщины успели сходить в салон красоты до введения режима строгой самоизоляции и теперь не могут посетить своего мастера, чтобы обновить бьюти-процедуру. А тем временем ногти отрастают, ресницы осыпаются. Что делать, чтобы сохранить ухоженный внешний вид до окончания карантина, разбирался ТВЦ.RU

Как снять шеллак и наращенные ногти

❀ Если у вас маникюр в нюдовых оттенках, то совсем не обязательно его снимать, так как отрост не сильно бросается в глаза. Можно просто убрать длину пилочкой.

❀ Если отросли ногти яркого цвета, то здесь снятия не избежать. Дня начала пилкой спиливаем цвет до базы - ее лучше оставить до похода к мастеру. Затем зашлифуем ногти бафом (специальная пилка в виде объемного прямоугольного бруска), а после наносим восстанавливающее масло.

❀В случае, когда маникюр стал выглядеть совсем безобразно, образовались сколы или хуже того – поломались, то тогда нужно снимать все.

▸Для этого снимаем пилкой цвет и часть базы, но не до своего ногтя. Затем берем ватный диск, смачиваем его в жидкости для снятия лака, прикладываем к ногтю и заворачиваем палец в фольгу. Держать средство нужно 15-20 минут. Следите, чтобы ватный диск плотно прилегал к ногтевой пластине.

▸По истечении времени снимаем фольгу, ватку и при помощи апельсиновой палочки соскабливаем оставшуюся базу с ногтя. Сначала от центра пластины к кутикуле, затем от центра к кончику ногтя. После снятия базы ноготь нужно отшлифовать бафом, чтобы избавится от небольших кусочков базы. И в конце всех манипуляций втираем в ногти масло.

❀ С наращенными ногтями будет немного посложнее. Гель нельзя растворить при помощи жидкости для снятия лака, поэтому его придется полностью спилить, в идеале – не до своего ногтя, лучше оставить тонкий слой геля на ногте, чтобы не повредить пластину.

▸Сначала пилкой убираем длину ногтя, затем спиливаем лишний объем сначала с центра, затем с боков. После убираем неровности и образовавшиеся грани бафом. Поднявшуюся отслойку можно убрать кусачками или спилить по направлению от материала к отслойке.

Как снять наращенные ресницы

❀Если ногти можно снять в домашних условиях, то в случае с наращенными ресницами это делать категорически запрещено. Их нельзя выдирать, снимать при помощи масла, что иногда советуют горе-мастера. Все попытки самостоятельно снять волоски могут привести к выпадению собственных ресниц, иной раз даже безвозвратно.

❀ В крайнем случае можно заказать в интернете средство для снятия ресниц (ремувер), но брать его на один раз невыгодно, так как стоит он дорого, а флакон обычно немаленький. Лучше запастись терпением и дождаться полного выпадения наращенных ресниц.

❀ Чтобы ресницы дольше сохранились, следует позаботиться о грамотном уходе. Для этого нужно перестать спать лицом в подушку, постоянно тереть и трогать глаза, избегать походов в бани и бассейны.

▸Реснички нужно каждый день чистить от пыли водой. Сушить их нужно естественно, без использования фена, для ускорения процесса лучше приложить ватный диск. После умывания не трите ресницы полотенцем, а при расчесывании старайтесь не задевать клеевую основу.

▸Наращенные ресницы нельзя подкручивать щипцами и красить тушью. Косметика для демакияжа не должна содержать в себе масла, от них ресницы могут выпасть.

❀При правильном уходе реснички будут держаться от двух недель до одного месяца. Этого вполне хватит, чтобы пережить самоизоляцию красивой.

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