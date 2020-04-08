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81-летнего академика РАН избили в очереди за медицинскими масками

13:49
  • среда
  • 08 апреля 2020

Инцидент произошел в одной из аптек в центре Москвы

Следственный комитет по Москве начал проверку информации об избиении 81-летнего старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Владислава Назарова в одной из столичных аптек.

Инцидент произошел в центре города. Telegram-канал Baza утверждает, что историк стоял в очереди за медицинскими масками, как вдруг из-за мелкого конфликта на него набросился неизвестный.

Назаров получил черепно-мозговую травму, у него разбито лицо. Академика госпитализировали в городскую больницу. Подозреваемый задержан. Им оказался пенсионер 1954 года рождения.

"В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - заявила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

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