Число заразившихся коронавирусом детей в Москве увеличилось

Среди новых заболевших их 6%

В Москве за минувшие сутки выявлено еще 660 зараженных коронавирусом. Всего с начала распространения заболевания оно подтверждено у 5841 человека.

Как сообщили в оперативном штабе Москвы, среди новых заболевших почти 40% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Еще 39% — от 46 до 65 лет.

Людей старше 65 лет среди инфицированных — 15%. Еще 6% составляют дети.

В штабе отметили, что всех заболевших лечат в лучших больницах Москвы. Им оказывается вся необходимая помощь.

По данным на 8 апреля, общее число случаев заражения коронавирусом в России достигло 8672. За сутки заболевание выявлено у 1175 человек.

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