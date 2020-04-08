Подари жизнь: на лечение 13-летнего Никиты собрали почти 4,5 млн рублей

Это в два раза больше необходимой суммы, поэтому фонд сможет помочь и другим детям

Почти 4,5 миллиона рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям телеканала "ТВ Центр" на лечение 13-летнего Никиты Быкова. У него острый лимфобластный лейкоз.

Мальчику предстоит трансплантация костного мозга. Перед операцией ему необходимо провести лечение дорогостоящим препаратом. Для этого требовалось почти два миллиона рублей. И удалось собрать в два раза больше этой суммы. Это значит, что фонд "Подари жизнь" сможет помочь ещё нескольким детям. "ТВ Центр" благодарит всех, кто откликнулся.

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