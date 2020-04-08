Искрили провода и летали крыши: по Омской области и Кургану прошелся ураган

В регионах повалены деревья и повреждены линии электропередачи

В Омске повалены деревья, столбы, рекламные щиты и даже автобусные остановки. Несколько домов остались без света, повреждены линии электропередачи. В Тюменской и Курганской областях порывистый ветер срывал крыши зданий. Дороги занесены снегом. На трассах образовались сильные заторы.

Всего несколько секунд и огромную крышу срывает, как щепку. В Кургане - беда. Ветер такой силы, а снега так много, что справиться с ними под силу лишь спецтехнике. Повалены заборы, строительные конструкции, ограждения, деревья.

На дорогах Зауралья всю ночь спасателям, специалистам дорожных служб и сотрудникам ГИБДД приходилось сообща выручать попавших в беду водителей. Шквалистый ветер настолько мощный, что глушит даже звуки буксующих большегрузов. В одной ловушке - до сотни машин. В Курганской области из-за таких жестких погодных условий пришлось временно ограничить движение пассажирского транспорта. А также перевести в готовность оперативные группы местных спасательно-пожарных гарнизонов.

"На данный момент дорожными организациями проводится работа по уборке снега с проезжей части и ликвидация гололедных явлений. По мере стабилизации работы на дорогах области ограничение будет снято. Организовано информирование населения, водителей-дальнобойщиков о неблагоприятных погодных условиях, даны соответствующие рекомендации", - заявил первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области, полковник внутренней службы Константин Юровских.

Прогноз синоптиков неутешителен - опасные погодные условия в Зауралье сохраняются. В отдельных районах предстоящей ночью вновь ожидается ветер до 25 метров в секунду, ситуацию осложнят дождь с мокрым снегом. Так что местным жителям придется потерпеть. Хотя большинство были уверены, что разгул стихии окажется недолгим.

На проезжей части в Омске - снесенная ветром автобусная остановка. Машины двигаются с невероятной осторожностью, боясь угодить под вырванное с корнем дерево или часть крыши соседнего дома. Из-за ветра, скорость которого достигала уже 30 метров в секунду, пострадали капитальные строения - несколько десятков домов остались без крыши, в том числе банки, магазины, пострадала даже пожарная часть. Искорежена масса автомобилей. Их владельцы просто не успевали перепарковать машины. Специалистам пришлось бросить все силы и на восстановление электроснабжения из-за порыва проводов. Сейчас все надеются, что подобный шторм больше не повторится.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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