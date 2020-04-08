Трех жителей Москвы оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Их вычислили по камерам видеонаблюдения

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков сообщил, что еще троих горожан с коронавирусом оштрафовали за нарушение режима самоизоляции.

"Вчера трое граждан, у которых ранее был подтвержден коронавирус, нарушили режим лечения на дому. В связи с этим они привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 3.18 КоАП, сегодня они оштрафованы", - цитирует Данчикова ТАСС.

По его словам, нарушителей вычислили благодаря камерам видеонаблюдения. Теперь эти граждане лечатся под присмотром врачей в специальных обсервационных центрах.

Таким образом, число пациентов с коронавирусом, которых оштрафовали на четыре тысячи рублей за выход из дома, достигло 13.

Напомним, что первые штрафы за нарушение режима самоизоляции были выписаны в Москве 3 апреля. По последним данным, около 1,7 тысячи жителей столицы переносят COVID-19 в легкой форме и лечатся в домашних условиях.

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