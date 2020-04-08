В Подмосковье сосед украл у бывшей узницы концлагеря деньги и иконы

Мужчина утащил из комнаты в коммуналке также и медали 87-летней пенсионерки

В подмосковном Павловском Посаде задержали 29-летнего мужчину, который обокрал свою 87-летнюю соседку по коммуналке. Он похитил из комнаты женщины медали, деньги и даже иконы.

Как сообщили РИА Новости в подмосковном главке МВД, мужчина воспользовался моментом, когда бывшая узница концлагеря находилась на лечении в больнице.

"Он выбил входную дверь и незаконно проник в её комнату, откуда похитил 55 тысяч рублей, документы, иконы, а также 9 юбилейных и памятных медалей, среди которых оказались медаль малолетнего узника фашистских концлагерей "Непокоренные" и медаль "Дети войны", - сообщили в правоохранительных органах.

Ранее судимый 29-летний местный житель арестован. В ходе обыска у него нашли часть похищенного имущества. Остальное мужчина продал, а вырученные деньги потратил.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"