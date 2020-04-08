ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы о штрафах за самоизоляцию

14:42
  • среда
  • 08 апреля 2020

Полиция получила соответствующие полномочия

Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы о наделении правоохранителей полномочиями по составлению протоколов за административные правонарушения. Распоряжение премьера опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Собянин утвердил штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве
В МГД утвердили штрафы за нарушение режима самоизоляции

Ранее власти Москвы приняли закон об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции. Нарушения режима обойдется в 4 тысячи рублей, за повторное предусмотрен штраф в 5 тысяч.

Должностные лица за неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций могут быть оштрафованы на сумму до 40 тысяч. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 50 тысяч.

Для юридических лиц за аналогичные нарушения предусмотрены штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение — до 500 тысяч рублей.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сотрудники полиции
Сотрудники полиции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.