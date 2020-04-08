Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы о штрафах за самоизоляцию

Полиция получила соответствующие полномочия

Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД и правительством Москвы о наделении правоохранителей полномочиями по составлению протоколов за административные правонарушения. Распоряжение премьера опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Ранее власти Москвы приняли закон об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции. Нарушения режима обойдется в 4 тысячи рублей, за повторное предусмотрен штраф в 5 тысяч.

Должностные лица за неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций могут быть оштрафованы на сумму до 40 тысяч. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 50 тысяч.

Для юридических лиц за аналогичные нарушения предусмотрены штрафы от 200 до 300 тысяч рублей. За повторное нарушение — до 500 тысяч рублей.

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