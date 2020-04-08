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Путин в среду выступит с новым обращением к россиянам

14:46
  • среда
  • 08 апреля 2020

Оно "будет содержательным и объемным"

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в среду, 8 апреля, президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам. Это произойдет в начале селекторного совещания с главами регионов.

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"Будет обращение в начале совещания", - цитирует Пескова "Интерфакс".  

Как передает "Газета.Ru", "вступительное слово" президента "будет содержательным и объемным". 

Когда именно глава страны обратится к гражданам, пока не уточняется. Со слов Пескова, это случится в ближайшее время. 

На совещании с губернаторами российский лидер, как ожидается, поднимет темы, связанные с распространением коронавируса. 

Напомним, 25 марта и 2 апреля Владимир Путин уже обращался к россиянам по поводу ситуации с COVID-19. 

По последним данным, 1,4 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 83 тысяч скончались. 

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