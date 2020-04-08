Психиатры зафиксировали рост случаев "ковидофобии" в Москве

Люди по-разному реагируют на карантин

Главный врач психиатрической больницы № 4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина рассказала, какие вопросы волнуют москвичей, которые обращаются в службу психологической помощи.

"Специалисты отмечают, что чаще всего поступают вопросы, касающиеся страха перед распространением коронавируса, в первую очередь это боязнь выйти на улицу и заразиться. Данный феномен можно назвать "ковидофобией", - сообщила Бурыгина.

По ее словам, некоторые граждане испытывают стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве, а некоторых угнетает одиночество. Нередко за психологической помощью обращаются люди, которые лечатся от коронавируса дома или переживают за своих госпитализированных родственников.

Чаще всего в службу психологической помощи звонят женщины от 35 до 50 лет, отметила Лариса Бурыгина. Это связано с тем, что женщины в среднем легче признают свою слабость и больше нуждаются в общении, чем представители сильного пола.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы, за последнее время в службу психологической помощи обратилось около 200 человек.

Людям, которые испытывают стресс из-за карантина, рекомендуется анонимно позвонить по телефону +7 (495)150-54-45. Служба работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

По последним данным, 1,4 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 83 тысяч скончались.

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