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Психиатры зафиксировали рост случаев "ковидофобии" в Москве

15:29
  • среда
  • 08 апреля 2020

Люди по-разному реагируют на карантин

Главный врач психиатрической больницы № 4 имени Ганнушкина Лариса Бурыгина рассказала, какие вопросы волнуют москвичей, которые обращаются в службу психологической помощи. 
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"Специалисты отмечают, что чаще всего поступают вопросы, касающиеся страха перед распространением коронавируса, в первую очередь это боязнь выйти на улицу и заразиться. Данный феномен можно назвать "ковидофобией", - сообщила Бурыгина.

По ее словам, некоторые граждане испытывают стресс из-за постоянного нахождения с родными в замкнутом пространстве, а некоторых угнетает одиночество. Нередко за психологической помощью обращаются люди, которые лечатся от коронавируса дома или переживают за своих госпитализированных родственников.   

Чаще всего в службу психологической помощи звонят женщины от 35 до 50 лет, отметила Лариса Бурыгина. Это связано с тем, что женщины в среднем легче признают свою слабость и больше нуждаются в общении, чем представители сильного пола. 

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы, за последнее время в службу психологической помощи обратилось около 200 человек. 

Людям, которые испытывают стресс из-за карантина, рекомендуется анонимно позвонить по телефону +7 (495)150-54-45. Служба работает ежедневно с 9:00 до 20:00. 

По последним данным, 1,4 миллиона человек по всему миру заразились коронавирусом, свыше 83 тысяч скончались. 

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