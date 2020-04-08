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Кредитные каникулы получат более 70% российских заемщиков

15:29
  • среда
  • 08 апреля 2020

Размер долга не должен превышать 1,5 миллиона рублей

Более 70% заемщиков с потребительскими кредитами в России смогут воспользоваться правом на кредитные каникулы. В то же время в пресс-службе Национального бюро кредитных историй напомнили, что максимальный размер займа, на который можно оформить льготный период, ограничен.
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Закон о кредитных каникулах, дающий возможность реструктурировать займы, введен на время пандемии коронавируса. Как отметили в бюро, максимальный размер займа, по которым можно обратиться за оформлением, составляет 600 тысяч рублей - для автокредитов, 1,5 миллиона - для ипотеки,  до 100 тысяч рублей для кредитных карт, 250 тысяч рублей - для потребкредитов физических лиц и  300 тысяч - для потребительских кредитов ИП.

В НБКИ отметили, что эта мера охватывает большинство заемщиков с необеспеченными кредитами. Вместе тем, в сегменте залоговых кредитов доля граждан, которые смогут претендовать на льготный период, не так велика - особенно в крупных городах.

По данным бюро, средний размер действующего ипотечного кредита в стране находится в районе 2,2 миллиона рублей. А в Москве этот показатель составляет 4,8 миллиона, передает ТАСС. В целом из 67,6 миллиона всех действующих розничных кредитов под возможность кредитных каникул подпадают 72,8%.

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