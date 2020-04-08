ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У госпитализированного с коронавирусом Бориса Джонсона поднялось настроение

15:46
  • среда
  • 08 апреля 2020

Политик реагирует на лечение, сообщили в его канцелярии

В канцелярии премьер-министра Великобритании уточнили состояние 55-летнего Бориса Джонсона, который ране заразился коронавирусом и был госпитализирован.

Путин пожелал Джонсону победить коронавирус
Стало известно, кто временно заменит Джонсона на посту премьера Британии

Как сообщили РИА Новости офисе Джонсона, состояние политика остается клинически стабильным. Он по-прежнему в реанимации больницы Святого Томаса, но реагирует на лечение.

"Он в хорошем настроении", - сообщил агентству представители британского премьера. Джонсон, вопреки слухам о том, что его подключили к аппарату ИВЛ, дышит сам, он ограничивается обычной кислородной маской.

На данный момент Джонсон не работает, но поддерживает связь с некоторыми людьми. Его обязанности исполняет глава МИД Британии Доминик Рааб.

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом. Сначала он самоизолировался и продолжил работу, однако спустя 10 дней симптомы не отступили и тогда его положили в больницу. Беременная подруга премьера Керри Симондс ранее переболела вирусом.

Видео: Путин пожелал Джонсону победить коронавирус

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Борис Джонсон
Борис Джонсон
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.