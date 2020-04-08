У госпитализированного с коронавирусом Бориса Джонсона поднялось настроение

Политик реагирует на лечение, сообщили в его канцелярии

В канцелярии премьер-министра Великобритании уточнили состояние 55-летнего Бориса Джонсона, который ране заразился коронавирусом и был госпитализирован.

Как сообщили РИА Новости офисе Джонсона, состояние политика остается клинически стабильным. Он по-прежнему в реанимации больницы Святого Томаса, но реагирует на лечение.

"Он в хорошем настроении", - сообщил агентству представители британского премьера. Джонсон, вопреки слухам о том, что его подключили к аппарату ИВЛ, дышит сам, он ограничивается обычной кислородной маской.

На данный момент Джонсон не работает, но поддерживает связь с некоторыми людьми. Его обязанности исполняет глава МИД Британии Доминик Рааб.

27 марта Джонсон объявил, что заразился коронавирусом. Сначала он самоизолировался и продолжил работу, однако спустя 10 дней симптомы не отступили и тогда его положили в больницу. Беременная подруга премьера Керри Симондс ранее переболела вирусом.

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